ФСБ нашла у москвича арсенал

Сотрудники ФСБ и полиции задержали 50-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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В квартире задержанного на улице Академика Анохина обнаружены предметы, схожие с винтовкой, револьвером и патронами. Все это москвич хранил без необходимого разрешения, поэтому силовики изъяли оружие и боеприпасы. Исследование показало, что револьвер переделан из стандартного сигнального оружия, а 49 патронов являются боевыми и могут быть использованы для стрельбы.