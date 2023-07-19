В Магнитогорске мужчина напал на женщину с детьми и ударил ее ногами по голове

Житель Магнитогорска набросился на женщину с детьми на улице города. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардиии по Челябинской области.
Инцидент произошел 17 июля — в ведомство поступил сигнал, что в магазине на улице Герцена сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую женщину и агрессора, которого задержал прохожий. По словам пострадавшей, она проходила с детьми около магазина, когда на нее напал неизвестный и нанес несколько ударов ногами по голове. Женщина стала звать на помощь, и на ее крики отреагировал живущий рядом мужчина. Он задержал хулигана до приезда правоохранителей.
Нарушителем оказался 65-летний местный житель. Его забрали в полицию для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее житель Красноярска попытался зарезать жену мачете прямо на улице.