В Магнитогорске мужчина напал на женщину с детьми и ударил ее ногами по голове

Инцидент произошел 17 июля — в ведомство поступил сигнал, что в магазине на улице Герцена сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую женщину и агрессора, которого задержал прохожий. По словам пострадавшей, она проходила с детьми около магазина, когда на нее напал неизвестный и нанес несколько ударов ногами по голове. Женщина стала звать на помощь, и на ее крики отреагировал живущий рядом мужчина. Он задержал хулигана до приезда правоохранителей.