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Мужчина напал на женщину с детьми и избил ее ногами по голове

Житель Магнитогорска набросился на женщину с детьми на улице города. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардиии по Челябинской области.

В Магнитогорске мужчина напал на женщину с детьми и ударил ее ногами по голове
© РИА Новости

Инцидент произошел 17 июля — в ведомство поступил сигнал, что в магазине на улице Герцена сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую женщину и агрессора, которого задержал прохожий. По словам пострадавшей, она проходила с детьми около магазина, когда на нее напал неизвестный и нанес несколько ударов ногами по голове. Женщина стала звать на помощь, и на ее крики отреагировал живущий рядом мужчина. Он задержал хулигана до приезда правоохранителей.

Нарушителем оказался 65-летний местный житель. Его забрали в полицию для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее житель Красноярска попытался зарезать жену мачете прямо на улице.

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