Пятилетний мальчик утонул в смоленском аквапарке. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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— При купании на водных батутах в деревне Лебедки Гагаринского района утонул пятилетний мальчик, который был в сопровождении своего отца, — говорится в сообщении.

По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит дать оценку действиям организатора водного аттракциона, не обеспечившего безопасность отдыхающих.

По данным Telegram-канала Shot, сотрудники учреждения не надели на ребенка спасательный жилет. Кроме того, спасатели не сразу заметили, что мальчик упал в воду. Первым ему на помощь бросился отец. Однако приехавшие на место медики констатировали его смерть.