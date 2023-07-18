Появились новые данные о пропавших из больницы россиянах с сибирской язвой

Четырех пациентов с сибирской язвой, которые пропали из больницы в Кызыле, нашли в родном селе. Такие новые данные появились в Telegram-канале Mash Siberia.

© Lenta.ru

По сведениям издания, всех россиян уже направили к докторам. Двое пациентов 17 и 11 лет исчезли из инфекционного отделения больницы еще 14 июля. В палате они оставили докторам расписку. В ней они поведали, что уезжают.

Еще два человека сбежали, используя аналогичный способ. Сейчас всех наблюдают в Барун-Хемчикском медцентре. Кто-то явился добровольно, кого-то пришлось заставлять.