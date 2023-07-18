Суд арестовал подозреваемую в подготовке теракта жительницу Ярославской области

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича , обвиняемую в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.