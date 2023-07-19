В отношении пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина возбуждено дело о хулиганстве

На Константина Старчукова, который пытался поджечь Мавзолей Ленина, завели уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Telegram-канал Baza.

В данный момент Старчуков содержится под стражей. Ожидается, что поджигателю могут присудить до семи лет заключения.

Мужчина кинул «коктейль Молотова» в Мавзолей, но попал в ограждение и возгорания не произошло. Он был задержан на месте сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что задержанный за попытку поджога Мавзолея Ленина мужчина не в первый раз пытался совершить нападение на мемориал.

По информации источника, 37-летний Константин, пытавшийся поджечь усыпальницу, — из Забайкальского края. В мае его уже задерживали с двумя бутылками бензина на Красной площади. Однако тогда он не успел ничего совершить и к нему не применили никаких мер.