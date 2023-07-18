19-летний юноша попытался поджечь релейный шкаф в Ижевске

В Удмуртии 19-летнего парня задержали за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его данным, днем 14 июля фигурант пришел на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался сжечь релейный шкаф. Однако у него ничего не получилось, и серьезного пожара не произошло. Движение поездов также продолжилось в привычном графике.