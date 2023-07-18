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Ребенок утонул в аквапарке в Смоленской области

Пятилетний мальчик утонул в аквапарке в деревне Лебедки, сорвавшись с водных батутов. Спасатели и отец ребенка не успели ему помочь, пишет Telegram-канал SHOT.

Ребенок утонул в аквапарке в Смоленской области
© РИА Новости

По информации канала, погибший ребенок из Подмосковья. Он приехал в аквапарк «Кико» с папой и братом-близнецом.

«Малыш резвился на батутах, но в какой-то момент сорвался в воду и начал тонуть. На помощь ему бросились спасатели и отец, но мальчик наглотался слишком много воды и захлебнулся», - отмечает канал.

Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Ранее восьмилетняя девочка утонула в бассейне в городе Балаково Саратовской области. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, но спасти его не удалось. Известно, что в бассейн девочка пришла с матерью.

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