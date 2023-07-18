В Туве из больницы сбежали четверо пациентов с сибирской язвой

В Туве отказались от лечения и сбежали из больницы четверо пациентов, госпитализированных с сибирской язвой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики на странице во «ВКонтакте».

О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление в региональное управление Роспотребнадзора. Сейчас в больнице с сибирской язвой продолжает находиться один пациент.

В Минздраве подчеркнули, что состояние беглецов оценивалось как удовлетворительное, однако выписать их могли лишь после полного заживления кожных проявлений инфекции. Передача сибирской язвы от человека к человеку крайне редка, но возможна, если у больного не до конца зажили язвы.

«Минздрав со своей стороны призывает пациентов проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих, к тому же любая инфекция способствует снижению иммунитета и может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнули в ведомстве.