Гладков рассказал о десятках атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили десятки атак на приграничную Белгородскую область. О случаях обстрелов и сбросов боеприпасов за минувшие сутки рассказал в своем Вячеслав Гладков.

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По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 снарядов. Также были повреждены постройки в ряду других поселков.

«Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка — зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли, хозпостройка и забор», — сообщил губернатор.

Также он напомнил о пяти пострадавших жителях поселка Шамино.

«Бригадами скорой медицинской помощи мужчины были доставлены в городскую больницу № 2. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — подытожил он.