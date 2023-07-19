$90.69+0.27102.03+0.38

Гладков рассказал о десятках атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили десятки атак на приграничную Белгородскую область. О случаях обстрелов и сбросов боеприпасов за минувшие сутки рассказал в своем Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал о десятках атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки
© Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 снарядов. Также были повреждены постройки в ряду других поселков.

«Из ствольной артиллерии обстрелян хутор Бабка — зафиксировано 13 прилетов. Никто не пострадал. Повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечены кровли, хозпостройка и забор», — сообщил губернатор.

Также он напомнил о пяти пострадавших жителях поселка Шамино.

«Бригадами скорой медицинской помощи мужчины были доставлены в городскую больницу № 2. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости