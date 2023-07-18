В Угличе Ярославской области задержали россиянку, которая отсылала украинским спецслужбам данные об объекте критической инфраструктуры для совершения теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

У 36-летней жительницы Углича изъяты средства связи, в которых содержалась переписка с украинским координатором и обсуждением возможного террористического акта. Известно, что спецслужбы Украины ориентировали ее на подрыв местной гидроэлектростанции (ГЭС).

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта») — по этой статье женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.