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В Угличе предотвратили подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

В Угличе Ярославской области задержали россиянку, которая отсылала украинским спецслужбам данные об объекте критической инфраструктуры для совершения теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

У 36-летней жительницы Углича изъяты средства связи, в которых содержалась переписка с украинским координатором и обсуждением возможного террористического акта. Известно, что спецслужбы Украины ориентировали ее на подрыв местной гидроэлектростанции (ГЭС).

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта») — по этой статье женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ФСБ задержала хабаровчанина за финансирование ВСУ криптовалютой

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ задержала трансгендерного активиста из Орловской области по делу о госизмене. По информации спецслужбы, человек перевел деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) — его действия были направлены против безопасности России.

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