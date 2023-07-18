Российский бизнесмен расстрелял чужую собаку

В Новочеркасске Ростовской области бизнесмен Сергей Вдовиченко расстрелял чужую собаку без поводка и пригрозил пистолетом ее хозяину. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации издания, местный житель выгуливал двух своих собак. Он ненадолго отвлекся на одного из питомцев и услышал выстрелы. Обернувшись, россиянин увидел мужчину с псом на поводке, который палил в его любимца из пневматического оружия.

Когда житель Новочеркасска подошел разобраться, агрессор наставил пистолет и на него. Собака мужчины получила серьезные ранения, спасти ее не удалось.

Выяснилось, что нападавшим оказался бывший кандидат в депутаты и владелец нескольких строительных фирм Вдовиченко.

Полицейские после происшествия выехали на квартиру предпринимателя, но он не им открыл дверь.