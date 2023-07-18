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Поезд повредил платформу московской станции «Матвеевская»

Во вторник, 18 июля, грузовой поезд повредил вестибюль платформы «Матвеевская» на западе Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На записях, сделанных очевидцами, видно, что с поезда упали рельсы, которые он перевозил.

Рельсы повредили вестибюль платформы и выбили стекла. Никто из пассажиров станции не пострадал.

Ранее автокран упал на дорогу в районе станции метро «Воробьевы горы». Никто не пострадал, кран повредил отделку фасада северного вестибюля станции.

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