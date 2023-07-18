Поезд повредил платформу московской станции «Матвеевская»

Во вторник, 18 июля, грузовой поезд повредил вестибюль платформы «Матвеевская» на западе Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На записях, сделанных очевидцами, видно, что с поезда упали рельсы, которые он перевозил.

Рельсы повредили вестибюль платформы и выбили стекла. Никто из пассажиров станции не пострадал.