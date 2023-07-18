Поезд повредил платформу московской станции «Матвеевская»
Во вторник, 18 июля, грузовой поезд повредил вестибюль платформы «Матвеевская» на западе Москвы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
На записях, сделанных очевидцами, видно, что с поезда упали рельсы, которые он перевозил.
Рельсы повредили вестибюль платформы и выбили стекла. Никто из пассажиров станции не пострадал.
Ранее автокран упал на дорогу в районе станции метро «Воробьевы горы». Никто не пострадал, кран повредил отделку фасада северного вестибюля станции.
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