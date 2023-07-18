На территории Новой Москвы мигранты избили подростков. Случившееся попало на видео, их опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На одном из роликов видно, как приезжие бьют несовершеннолетнего ногами. На другой видеозаписи запечатлено, как они наносят сильный удар по голове человеку, сидящему на лавке. При этом два других мигранта наблюдают за происходящим. Впоследствии пострадавший не может подняться после удара, а нападавшие скрываются.

Как сообщили МВД России, полиция начала проверку по факту случившегося. Предположительно, на кадрах подростков избивают выходцы из Азербайджана — они нападают на несовершеннолетних ради соцсетей.