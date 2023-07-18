Высокий класс пожарной опасности объявлен в Улан-Удэ
Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил об ожидаемой в регионе высокой пожарной опасности четвертого класса. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации Улан-Удэ.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативного реагирования власти рекомендовали провести организацию внеочередного инструктажа дежурно-диспетчерских смен. Также предложено увеличить кратность авиационного и наземного патрулирований и выставить пожарно-спасательные посты.
Власти призвали жителей при малейших признаках возникновения чрезвычайных ситуаций информировать Единую дежурную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства пожара на одном из производств в Выборгском районе, в результате которого пострадали двое мужчин.
Почти восемь часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с возгоранием в производственном цехе компании «Фасадные системы», огонь охватил более 700 кв. м, к ликвидации пожара привлекались 15 единиц техники и 67 человек личного состава.