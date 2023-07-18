В Новосибирской области прораб задержан за гибель подростка на стройке

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области задержало второго подозреваемого по делу гибели несовершеннолетних в ходе выполнения строительных работ — подростки упали с высоты многоэтажного здания. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник.

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По данным следствия, прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель допустили к выполнению строительных работ двух несовершеннолетних детей. В результате обрушения кирпичной стены и обрыва закрепленных к ним тросов, подростки упали с высоты многоэтажного здания: 15-летний скончался на месте, а потерпевший 17 лет был госпитализирован.

Подозреваемый обвиняется в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 216 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В сообщении отмечается, что в ближайшее время в отношении прораба будет избрана мера пресечения, а индивидуальный предприниматель находится под домашним арестом.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в СК РФ.