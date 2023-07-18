Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской

Столичный суд в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом около 1 млрд рублей налогов наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте, сообщили во вторник ТАСС в правоохранительных органах.

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"Столичным судом наложен арест на имущество по уголовному делу в отношении Елены Блиновской. Обеспечительные меры наложены на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей - 7 штук, монеты Георгий Победоносец - 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах - 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль", - рассказал собеседник агентства.

Ранее на продлении Блиновской домашнего ареста в Пресненском районном суде Москвы следователь СК заявила, что по делу блогера арестовано более 30 счетов в иностранных банках и следствие планирует также наложить арест на совместное имущество супругов Блиновских, сделать еще 68 запросов в российские банки.