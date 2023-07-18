Дело о краже имущества Чубайса передано на новое рассмотрение

Московский городской суд вернул обратно в Хамовнический суд Москвы на новое рассмотрение уголовное дело о краже имущества у бывшего гендиректора компании "Роснано" АнатолияЧубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

"Суд апелляционной инстанции отменил постановление Хамовнического суда Москвы об изменении подсудности на Замоскворецкий суд. Московский городской суд постановил направить уголовное дело обратно в Хамовнический суд и рассматривать его со стадии судебного разбирательства", - сказал защитник.

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Адвокаты обвиняемых с решением Мосгорсуда не согласились и заявили, что обжалуют это решение в кассационной инстанции.

Хамовнический суд в конце февраля этого года изменил территориальную подсудность дела о краже имущества у Чубайса. Учитывая место совершения преступления, дело было направлено судьей в Замоскворецкий суд Москвы, где планировалось его рассмотреть с самого начала. Кроме того, районный суд изменил меру пресечения фигурантам дела с запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фигуранты дела

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле прошлого года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор "Роснано" вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус"Алексей Уляхин - обвиняются только в краже.