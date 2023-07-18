На курильском вулкане Эбеко произошел мощный выброс столба пепла

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на высоту до 4 километров над уровнем моря. Об этом сообщает в телеграм-канале камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

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По данным главка МЧС по Сахалинской области пепловая облачность дрейфует к востоку от вулкана. Шлейф распространился на расстояние более 5 километров.