Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше

В Польше на ангар с людьми упал самолет Cessna. По предварительным данным, погибли пять человек, пятеро получили травмы. Об этом пишет РИА «Новости».

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Причины инцидента выясняются.

Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында пояснила, что инцидент произошел в районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство).

По ее данным, «пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали».

Ранее сообщалось, что в США разбился бизнес-джет Cessna. Экипаж и все пассажиры погибли.

Самолет летел из столицы азартных игр Лас-Вегаса в Сан-Диего. При подлете к месту назначения джет внезапно потерял управление и рухнул на поле.