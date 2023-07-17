Следствие проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту

Согласно версии следствия, вначале на Крымский мост направили гидроциклы со взрывчаткой, которые управлялись дистанционно. Однако аппараты были обнаружены, после чего российские силы встретили гидроциклы огнём. Под прикрытием этой атаки по мосту был нанесён второй удар с помощью другой группы «более совершенных» боевых аппаратов.