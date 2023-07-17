Следствие проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту

Версию о двойном теракте на Крымском мосту проверят в Следственном комитете
Следственный комитет России проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно версии следствия, вначале на Крымский мост направили гидроциклы со взрывчаткой, которые управлялись дистанционно. Однако аппараты были обнаружены, после чего российские силы встретили гидроциклы огнём. Под прикрытием этой атаки по мосту был нанесён второй удар с помощью другой группы «более совершенных» боевых аппаратов.
Уточняется, что расследованием инцидента занимается то же самое подразделение, которое расследует первую атаку на Крымский мост, произошедшую 8 октября 2022 года.
Утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт в районе 145-й опоры. Погибло два человека, один ребёнок получил раны средней тяжести.
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