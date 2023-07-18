Выдвинута версия о двойном теракте на Крымском мосту

Следствие проверяет версию о двойном теракте, совершенном украинской стороной на Крымском мосту с использованием водных дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, мост был атакован сначала дистанционно управляемыми гидроциклами, которые несли взрывчатку. Но их подавили огнем подразделения, обеспечивающие защиту объекта. В это же время нанесли удары штатные боевые беспилотные аппараты.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста. Возбуждено уголовное дело.
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