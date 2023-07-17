Бездомный ограбил и попытался изнасиловать женщину на улице в российском городе

В Перми бездомный мужчина ограбил и попытался изнасиловать незнакомку на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в ночь на 13 июля фигурант встретил женщину на улице Гатчинской. Он напал на нее и захотел надругаться. Потерпевшая стала сопротивляться и смогла остановить нападавшего. Тогда он похитил у нее телефон за 30 тысяч рублей и сбежал.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о покушении на изнасилование и грабеже, совершенном с применением насилия. Силовики установили личность мужчины и задержали его. Сейчас он находится в СИЗО.