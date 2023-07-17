Тело туриста из Краснодара нашли в реке Адыгее спустя месяц

Тело мужчины обнаружили в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский на расстоянии более чем в 20 км от места происшествия. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Адыгея.

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28-летний краснодарец пропал 18 июня, мужчина спрыгнул со скалы в реку Белую на глазах у друзей. Помочь утопающему приятели не смогли, бурный поток моментально унес его вниз по течению.

Тело мужчины удалось обнаружить в русле реки за 20 км от того места, где он спрыгнул в воду. На месте работают следователи СК Адыгеи, тело будет передано судмедэкспертам для установления точной причины смерти.