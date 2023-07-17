Начальника отдела полиции в Ставрополе подозревают во взятке в 2,5 млн рублей

Полковника полиции подозревают в вымогательстве крупной взятки, деньги ему пыталась передать обвиняемая в наезде на человека местная жительница. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Начальника отдела полиции №3 Ставрополя проверяют на причастность к вымогательству взятки у фигурантки уголовного дела. В начале июня местная жительница умышленно наехала на молодого человека на своем авто.

«Решить вопрос» ей пообещал некий посредник, который заявил, что сможет договориться о закрытии дела с высокопоставленным сотрудником полиции, он получил от девушки 2,5 млн рублей и был задержан, не успев донести деньги до полковника.

Дело о взятке находится на проверке у службы собственной безопасности МВД. Если результаты подтвердят показания посредника, то начальник отдела полиции может получить реальный срок.