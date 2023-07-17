Дебошир из Тулы напал на полицейских с ломом и топором

Тульским правоохранителям пришлось применить табельное оружие во время задержания дебошира, который напал на них с топором и ломом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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В полицию на 48-летнего жителя поселка Красный заявила его мать, женщина сообщила, что сын агрессивно себя ведет. Правоохранители, прибывшие на вызов, планировали задержать дебошира, но тот сначала начал бросаться в них ножами, потом схватил топор и метнул его в стражей порядка, следом за ним полетел лом.

Сотрудникам пришлось применить табельное оружие, буйный местный житель получил ранение. Позднее выяснилось, что напавший на полицейских страдает шизофренией. Мужчину доставили в ближайшую больницу, во время задержания он также ранил себя в шею.