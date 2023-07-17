В Новосибирске завели дело по факту избиения девочки в магазине

В Новосибирске завели уголовное дело по факту избиения девятилетней девочки в одном из магазинов.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, днём 7 июля 54-летняя женщина без видимого повода нанесла телесные повреждения ребёнку. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное.

Установлено, что женщина находится на медицинском лечении.