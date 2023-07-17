В Новосибирске завели дело по факту избиения девочки в магазине
В Новосибирске завели уголовное дело по факту избиения девятилетней девочки в одном из магазинов.
По данным следствия, днём 7 июля 54-летняя женщина без видимого повода нанесла телесные повреждения ребёнку. В настоящее время состояние девочки оценивается как стабильное.
Установлено, что женщина находится на медицинском лечении.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением девятилетней девочки в магазине Новосибирска.