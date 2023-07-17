Очевидец описал момент падения Су-25 в Ейске

«В тот момент мы с сыном купались. Су-25 плавно начал снижаться, и в последний момент пилот катапультировался между Птичьим островом и селом Глафировка. После этого второй экипаж Су-25 — они обычно парами летают, для Ейска это обычная история — начал кружить вокруг места аварии. Сразу хочу отметить, что местные туристические лодки и катера поехали с пляжа на спасение пилота. Было видно, что много туда акторов направились, и все в принципе проявили свою гражданскую ответственность. После этого минут через пять прилетел вертолет, тоже начал кружиться на месте аварии, я так понял, что искать пилота», — сообщил мужчина.