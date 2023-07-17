В Киеве эвакуировали больницу из-за сообщения о минировании

В Киеве из-за сообщения о минировании больницы пришлось эвакуировать 450 человек. Об этом Виталий Кличко.

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Всего из киевской больницы пришлось эвакуировать 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Правоохранители провели проверку сообщения, на месте работали полиция и кинологи.

В итоге выяснилось, что сообщение было ложным, взрывчатку не обнаружили.