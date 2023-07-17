Шестеро сирийцев исчезли в Москве

Шестеро сирийцев, которые прибыли для участия в образовательной программе, исчезли в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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По данным Baza, 16 граждан Сирии прилетели в столицу в начале июля. Их разместили в здании общежития Государственного института русского языка имени Пушкина на улице Академика Волгина на юго-западе города.

Поначалу все иностранцы ежедневно посещали занятия. Но спустя некоторое время в московском вузе заметили, что шесть сирийцев отсутствуют на парах.

Самому младшему из группы пропавших граждан 24 года, старшему — 45 лет. Руководитель отдела по работе с иностранными студентами института написал заявление в полицию.

Сейчас рассматривается версия о том, что потерявшиеся могли использовать образовательную программу в Москве как перевалочный пункт. Они таким образом мигрировали в другую страну. Столичные правоохранительные органы организовали проверку.