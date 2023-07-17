Менингит выявили в детском саду Екатеринбурга

«Съездили в больницу, сказали, скорее всего, вирусный менингит в легкой форме. Две недели лежать, из лечения только таблетки. Дай бог, все обойдется в легкой форме, девочка из садика с мамой тоже в этой больнице, там сначала заболела мама, и еще плюс один ребенок, скорее всего, пока не подтвердили», — поделилась женщина.