Менингит выявили в детском саду Екатеринбурга
В детском центре «Аистенок» у воспитанника выявили менингококковую инфекцию, рассказала мать заболевшего мальчика. Об этом сообщает «Е1».
Мать заболевшего воспитанника сообщила, что менингит выявлен в одной группе детского сада, ее ребенок почувствовал недомогание, у него рвота и температура.
«Съездили в больницу, сказали, скорее всего, вирусный менингит в легкой форме. Две недели лежать, из лечения только таблетки. Дай бог, все обойдется в легкой форме, девочка из садика с мамой тоже в этой больнице, там сначала заболела мама, и еще плюс один ребенок, скорее всего, пока не подтвердили», — поделилась женщина.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, проводится эпидрасследование, устанавливаются обстоятельства заражения ребенка.
Ранее в Хабаровском крае детский сад закрыли из-за вспышки инфекции.