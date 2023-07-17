Украинский морпех предстанет перед судом за приказ о расстреле жителей Мариуполя

Прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты Вооруженных сил Украины, подозреваемого в отдании приказа о расстреле восьми мирных жителей. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ в Telegram.

Речь идет о 31-летнем командире роты огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергее Бензе.

Согласно информации следствия, с 30 марта по 6 апреля 2022 года Бенза в Мариуполе отдавал подчиненным Ивану Тарану и Яну Данилову незаконные приказы об убийствах гражданских лиц. В результате пять мужчин и две женщины от полученных ранений умерли на месте, одной пострадавшей удалось выжить.

В отношении украинского морпеха возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, использовании запрещенных средств и методов ведения войны.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Дела в отношении Тарана и Данилова находятся в том же суде.

В конце мая Верховный суд ДНР приговорил бойца «Азова» (организация запрещена в России) Алексея Кыркалова (пользовался позывным «Фриц») к пожизненному сроку за убийство российского военнопленного в Мариуполе.