Спасатели девятый день ищут москвичку, которую унесло рекой в Абхазии

Абхазские спасатели девятый день продолжают поиски москвички, которую унесло течением реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

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Очевидцы заявляли, что трагедия случилась в селе Алахадзы.

"Женщина переходила через маленький ручеек, когда резко поднялся уровень реки, и ее смыло вместе с мостом. Поиски пропавшей из Москвы продолжаются", – поделились в ведомстве.

До этого глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш сообщал, что во время сильных ливней повреждения получили порядка 1,1 тысячи зданий. Кроме того, там было приостановлено движение поездов из-за размытых железнодорожных путей. МЧС спасло свыше 30 путешественников в трех районах.