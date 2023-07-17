Появилось новое видео падения Су-25 на Кубани. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На снятых очевидцами кадрах видно, как самолет на относительно небольшой скорости снижается над водой, после чего с мощным всплеском падает в воду. Перед падением на камеру попала вспышка на корпусе штурмовика.
О падении самолета в районе Ейска в Краснодарском крае стало известно 17 июля. По предварительной версии, причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность.
Изначально сообщалось о спасении пилота, однако позже выяснилось, что реанимировать военного летчика не смогли.
Похожий инцидент произошел 4 июля на Камчатке — там потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны также упал во время выполнения планового учебного полета.
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