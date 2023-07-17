Появилось новое видео падения Су-25 на Кубани. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как самолет на относительно небольшой скорости снижается над водой, после чего с мощным всплеском падает в воду. Перед падением на камеру попала вспышка на корпусе штурмовика.

О падении самолета в районе Ейска в Краснодарском крае стало известно 17 июля. По предварительной версии, причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность.

Изначально сообщалось о спасении пилота, однако позже выяснилось, что реанимировать военного летчика не смогли.