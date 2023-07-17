По сообщениям жителей города Ейска Краснодарского края, в Ейский Лиман упал самолет. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам очевидцев, речь идет о падении штурмовика Су-25. В настоящее время на центральный пляж съехались спасательные службы, в том числе вертолеты. Официальные лица пока не комментировали ситуацию.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, штурмовик упал в Шербиновском районе. Предварительно, пилот успел катапультироваться, он находится без сознания.