Подросток утонул в московском пруду

Тело подростка обнаружено в Первом Путяевском пруду на востоке Москвы. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, подросток, проживавший в Мытищах, проводил время в компании друзей. Он пошел купаться в пруд, ушел под воду и не смог выплыть самостоятельно.