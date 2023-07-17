Взорвавший железнодорожные пути под Брянском полностью признал вину

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, с апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он посещал занятия по физической и психологической подготовке, где приобрел навыки обращения со взрывными устройствами. Чтобы совершить теракт после начала специальной военной операции, он в июне 2022 года прибыл в РФ, где на территории лесного массива в Брянской области для него был заранее оборудован тайник с гексогеновой взрывчаткой мощностью не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, 2 минами, 8 электродетонаторами, 2 минными взрывателями, 2 запалами, 2 приемо-передающими устройствами и пультом дистанционного управления. Белавин забрал компоненты для одного взрывного устройства фугасного действия, которое 9 июля 2022 года заложил между шпалами на 153-м км перегона станций Песчаники - Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области, и в момент приближения грузового поезда совершил подрыв. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.