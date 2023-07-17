Пассажир Air India напал на соседа, пересаженного из бизнес-класса

Во время авиаперелета мужчина напал на своего соседа, пересевшего из бинес-класса из-за сломанного кресла. Как сообщает BQ Prime, пострадавшим от атаки пассажира Air India стал высокопоставленный сотрудник авиакомпании.

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Инцидент произошел 9 июля на борту самолета, следовавшего по маршруту Сидней — Дели. Сначала в бизнес-классе у одного из пассажиров, которым оказался сотрудник Air India, сломалось кресло. Стюарды пересадили мужчину в заднюю часть салона, где он спустя некоторое время попытался успокоить своего соседа из эконом-класса. Тогда буйный мужчина, мешавший остальным, оскорбил и напал на сделавшему ему замечание человека.

«Пассажир рейса AI-301 Сидней-Дели 9 июля 2023 года, несмотря на устные и письменные предупреждения, вел себя неприемлемым образом во время полета, причиняя неудобства другим пассажирам, среди которых был один из наших сотрудников», — заявил впоследствии представитель Air India.