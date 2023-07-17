Пассажир Air India напал на соседа, пересаженного из бизнес-класса, и избил его на борту
Во время авиаперелета мужчина напал на своего соседа, пересевшего из бинес-класса из-за сломанного кресла. Как сообщает BQ Prime, пострадавшим от атаки пассажира Air India стал высокопоставленный сотрудник авиакомпании.
Инцидент произошел 9 июля на борту самолета, следовавшего по маршруту Сидней — Дели. Сначала в бизнес-классе у одного из пассажиров, которым оказался сотрудник Air India, сломалось кресло. Стюарды пересадили мужчину в заднюю часть салона, где он спустя некоторое время попытался успокоить своего соседа из эконом-класса. Тогда буйный мужчина, мешавший остальным, оскорбил и напал на сделавшему ему замечание человека.
«Пассажир рейса AI-301 Сидней-Дели 9 июля 2023 года, несмотря на устные и письменные предупреждения, вел себя неприемлемым образом во время полета, причиняя неудобства другим пассажирам, среди которых был один из наших сотрудников», — заявил впоследствии представитель Air India.
Пострадавшему вновь пришлось пересесть после того, как пятеро бортпроводников не смогли сдержать дебошира. Уточняется, что экипаж не применил спецсредств для сдерживания хулигана, который после посадки был передан сотрудникам службы безопасности, а затем принес письменные извинения за произошедшее.