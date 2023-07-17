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Ловцы змей поймали заползшего в дом четырехметрового питона с огромным брюхом

В тайском городе Патонг на острове Пхукет ловцы змей поймали заползшего в дом питона, перед этим проглотившего некое животное. Об этом сообщает The Thaiger.

Ловцы змей поймали заползшего в дом четырехметрового питона с огромным брюхом
© Unsplash

Четырехметровое пресмыкающееся с огромным брюхом проникло в дом одного из местных жителей. Когда таец его заметил, то сразу обратился к специалистам по отлову змей.

Поймать питона удалось без особых усилий, так как в таком состоянии он не мог быстро ползать. Кого именно съела змея, осталось неизвестным.

Ранее сообщалось, что в США огромная 227-килограммовая рыба целиком проглотила черноносую серую акулу на глазах у рыбаков.

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