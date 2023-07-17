В Красноярске задержаны вымогавшие у Митволя 100 млн рублей

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.

В июле 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь. В силовых структурах ТАСС сообщали, что Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Позднее был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").