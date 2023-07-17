В Миассе девочка-подросток впала в кому после езды на мотоцикле

В Миассе (Челябинская область) 15-летняя девушка впала в кому, в результате падения с мотоцикла. Как сообщил URA.RU источник в городской больнице, состояние у подростка тяжелое.

«Девочка и парень поступили в больницу с различными травмами. Пассажирка получила ушиб легкого и находится в коме под присмотром врачей. Парень — водитель сломал предплечье и ключицу», — рассказал источник.

По данным URA.RU, парень не справился с управлением. На скорости он съехал в кювет, где компания упала с мотоцикла и получила травмы.