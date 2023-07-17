Россиянка ударила чужого ребенка в подъезде

На кадрах женщина стоит у лифта и ждет, когда он приедет, когда рядом появляется мальчик, на вид 9-10 лет. Ребенок встает вплотную к дверям лифта, что, вероятно, не нравится женщине. Она силой отодвигает ребенка от дверей, а затем ударяет его рукой по щекам. После лифт приезжает на первый этаж, женщина садится в него и уезжает, оставляя мальчика одного.