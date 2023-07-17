Россиянка ударила чужого ребенка в подъезде
В Тюмени местная жительница ударила незнакомого ребенка в подъезде. Запись инцидента, снятого с камеры видеонаблюдения, разместил паблик «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».
На кадрах женщина стоит у лифта и ждет, когда он приедет, когда рядом появляется мальчик, на вид 9-10 лет. Ребенок встает вплотную к дверям лифта, что, вероятно, не нравится женщине. Она силой отодвигает ребенка от дверей, а затем ударяет его рукой по щекам. После лифт приезжает на первый этаж, женщина садится в него и уезжает, оставляя мальчика одного.
По информации издания 72.ru, инцидент случился вечером 16 июля в доме на Шаимском проезде.
Родители пострадавшего мальчика уже написали на агрессивную жительницу заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.