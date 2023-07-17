Появились подробности о состоянии девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Оперштаб Кубани рассказал о состоянии девочки, которая пострадала при теракте на Крымском мосту. В заявлении властей говорится, что ее жизни ничто не угрожает. Как уточняется, несовершеннолетний ребенок находится в сознании и самостоятельно дышит.

Подчеркивается, что девочка была госпитализирована в Темрюкскую ЦРБ с сочетанной травмой - повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.

Также сообщается, что на месте должен собраться консилиум врачей. Специалисты примут решение о ее дальнейшем лечении.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с призывом отказаться от поездок через Крымский мост в связи с остановкой движения из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Погибли два взрослых человека, пострадал один ребенок.