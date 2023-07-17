В Томске задержали лидера и участников этнической наркогруппировки

Лидера и четырех участников этнической группировки, которые занимаются сбытом наркотиков в Сибирском федеральном округе, задержали в Томске. У них в машине нашли свертки с 1 кг героина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области пресечена деятельность этнической организованной группы, занимающейся сбытом наркотических средств на территории Сибирского федерального округа. <…> На въезде в областной центр [Томск] задержан лидер группировки - уроженец Республики Таджикистан 1976 года рождения, который организовал канал поставки наркотического средства на территорию области", - сказано в сообщении.

Во время досмотра в его машине обнаружили два свертка из полимерного материала черного цвета. Экспертиза установила, что их содержимым является героин общей массой более 1 кг.

Также были задержаны еще четыре участника группировки: трое граждан Республики Узбекистан 1984, 2003 и 2002 года рождения и один гражданин Таджикистана 1982 года рождения. По предварительным данным, они занимались розничным сбытом наркотических средств через тайники. Полицейские изъяли более 200 свертков с запрещенными веществами, упаковочный материал, а также обнаружили более 10 закладок.