СК: теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы

По данным Следственного комитета России, теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Согласно информации следствия, в ночь на 17 июля в результате теракта украинских спецслужб была повреждена одна из секций Крымского моста.

В результате погибли два гражданских лица — мужчина и женщина, проезжавшие по мосту на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.