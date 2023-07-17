В Архангельской области загорелся жилой дом

"В Плесецком районе ликвидируют крупный пожар в пятиэтажном жилом доме, - указано в сообщении. - Площадь пожара достигла 300 кв. м. На тушение подано шесть пожарных стволов, в непригодной для дыхания среде работает три звена ГДЗС (газодымозащитной службы). В общей сложности к борьбе с огнем привлечено восемь единиц основной и специальной пожарной техники, более 20 человек личного состава".