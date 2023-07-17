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В НАК заявили, что на Крымском мосту был совершен теракт

Крымский мост подвергся террористической атаке, в результате повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Об этом 17 июля сообщил Национальный антитеррористический комитет.

По его данным, удар по мосту был нанесен в 3:05 ночи двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

После удара по Крымскому мосту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» УК РФ, проводятся оперативные и следственные действия, добавили в НАК. На месте ЧП находятся оперативные службы.

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