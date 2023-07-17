В НАК заявили, что на Крымском мосту был совершен теракт

Крымский мост подвергся террористической атаке, в результате повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Об этом 17 июля сообщил Национальный антитеррористический комитет.

По его данным, удар по мосту был нанесен в 3:05 ночи двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами.

«В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».