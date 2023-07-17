Опубликованы кадры уничтожения атаковавшего Севастополь украинского дрона

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых заснято уничтожение украинского надводного дрона. По его словам, атака на Крымский мост могла быть осуществлена с применением подобного беспилотника.

Для удара по Крымскому мосту мог применяться аналогичный аппарат, начиненный большим количеством взрывчатки, — сообщил Котенок.

Украинский надводный дрон был уничтожен днем ранее, 16 июля. С помощью него ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», 17 июля на Крымском мосту с промежутком около получаса раздались два взрыва. Первый из них прогремел приблизительно в три часа ночи. По данным канала, повреждения получили два пролета моста.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о погибших. По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получила семейная пара. Их дочь выжила. Она доставлена в больницу.