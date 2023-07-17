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Как выглядит Крымский мост после ЧП

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Автомобиль, в котором погибла семья из Белгородской области во время взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм-канал SHOT
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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Ситуация у Крымского моста, 17 июля 2023 года 
© ТАСС

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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Ситуация у Крымского моста, 17 июля 2023 года 
© ТАСС
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Вид на Крымский мост, 17 июля 2023 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Ситуация у Крымского моста, 17 июля 2023 года 
© ТАСС

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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Телеграм канал «Baza»
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Вид на Крымский мост, 17 июля 2023 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
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Последствия после взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 года 
© Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»
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© Официальный телеграм-канал информационного портала «Крым 24»

    На Крымском мосту ночью произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Baza, один пролет моста разрушен, еще один поврежден. Власти официально не уточняли, что именно произошло на мосту.

    СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что люди слышали взрывы в районе 4 утра мск. Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

    На мосту погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, которая ехала на отдых. С ними была 14-летняя дочь. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

    Движение по мосту остановлено, а на подъезде к нему образовалась пробка на несколько километров. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановилась. В Восточном Крыму готовится открытие пунктов временного размещения.

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