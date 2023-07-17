Испанца посадили в тюрьму за то, что он громко слушал музыку и мешал соседям

Жителя Барселоны посадили в тюрьму на год, потому что он слишком громко слушал музыку и мешал другим людям, пишет Oddity Central.

Как рассказали соседи заключенного, мужчина начал включать электронную музыку на полную громкость в 2012 году. Каждый день на протяжении нескольких лет испанец повторял свой ритуал, буквально сводя с ума весь дом.

Измерения уровня звука показали, что громкость музыки превышала 57 децибел в дневные и вечерние часы и достигала 56 децибел ночью, что намного превышает разрешенные законом 35 децибел. Сообщается, что музыка была настолько громкой, что предметы в соседних квартирах начинали вибрировать.

Один из пожилых соседей испанца пожаловался, что начала страдать бессонницей, а у другого мужчины обострилась болезнь Альцгеймера. Суд постановил, что обвиняемый продолжал включать громкую музыку, прекрасно зная о последствиях для других людей.

В итоге фанат электронной музыки был приговорен к году и трем месяцам лишения свободы. Он также должен выплатить своим соседям штраф в размере €18 тысяч.